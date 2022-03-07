雖然國際戰火及疫情引爆消費市場物價蠢動，中台灣餐飲業仍奮力在三月份祭出多項優惠促銷，借38婦女節、314白色情人節等節慶大打咖啡第二杯半價、兩人同行買一送一等優惠，就是希望創造抗漲小確幸，讓消費者回流一起拼經濟。

85℃從3月8日到3月14日連續一周限定中大杯咖啡第二杯半價優惠。（85℃提供／馮惠宜台中傳真）

其中85℃從3月8日到3月14日連續一周舉辦「歡慶女神節、天天好咖日」活動，將平常週五咖啡日限定中大杯咖啡第二杯半價優惠，拉長到一個禮拜，全系列咖啡美式咖啡、海岩咖啡、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、焦糖瑪奇朵、玫瑰風味拿鐵、榛果風味拿鐵和香草風味拿鐵共12種口味，門市現場購買、同品項同大小第二杯半價。

台中林酒店森林百匯『韓食狂想曲』登場，推出韓式拌飯、韓式炸田雞腿等十多種風味美食。（林酒店提供／馮惠宜台中傳真）

而台中林酒店森林百匯三、四月舉辦『韓食狂想曲』，推出韓式拌飯、韓式炸田雞腿等十多種風味美食，加上原本八大廚房各式冷盤、熱食、甜點，讓消費者不用出國，就可以享用到韓國傳統道地的美味佳餚及各式精選料理。

台中金典酒店推出「南洋美食節」活動，其中絕對不能錯過現做現烤的「椰汁榴槤披薩」，以南洋水果之王榴槤發想的創意料理。（台中金典酒店提供／馮惠宜台中傳真）

台中金典酒店即日起至3月31日推出「南洋美食節：兩人同行買一送一」活動，自助百匯、金園指定港點套餐，不分平假日午、晚餐買一送一；其中自助百匯餐廳推出多款經典南洋風味美食，包括：檳城海鮮蝦湯、新加坡辣炒螃蟹、檸檬酸辣蒸魚、椰汁榴槤披薩…等。

因應38婦女節及星享道周年慶第二波推出全餐期女王同行，第二位38折活動。（星享道提供／馮惠宜台中傳真）

星享道國際自助餐推出第二位38折活動，雙人同行平均每位647元起，另，每周五、六、日晚餐豪氣推出超狂龍蝦夜，加價不用500元，口感絕佳的加勒比海龍蝦霸氣上桌。

裕元花園酒店八樓映景觀餐廳轉型為高檔法式餐廳，午間套餐提供的開胃菜為松露雞汁蒸蛋、松露炸飯糰、松露三明治的松露三重奏。（裕元花園酒店提供／馮惠宜台中傳真）

裕元花園酒店八樓映景觀餐廳轉型為高檔法式餐廳，邀請米其林餐盤推手Bruce許祐銘擔任主廚，近期新一季菜單出爐凡女性消費者即日起到3月14日，用餐期間打卡（FB或IG），即贈送紅酒乙杯。

台中日月千禧酒店3月全館各餐廳皆推出特惠，1F旅覓酒吧消費滿500元有機會扭中美式咖啡、手工餅乾或單片蛋糕、餐飲九折券等獎項，3F饗樂全日餐廳滿2千贈200折價券。