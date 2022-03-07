高雄城中城大火後，市府在議會的支持下，今年增編1.2億元補助公安措施。（高市府提供／石秀華高雄傳真）

台中市出租套房大樓大火釀6人罹難，為了防止悲劇上演，高市府今（7）日由副市長林欽榮主持，舉行跨機關協調會議，由於在城中城大火後，市府在議會的支持下，今年增編1.2億元補助公安措施，今會議中決議將全市135家非法旅宿列為稽查重點，會中除要求觀光局依相關法令加強稽查，一旦查獲違規或不法情事，除依規定裁處罰鍰外，必要時將強制執行斷水斷電。

高市鹽埕區「城中城」大樓去年10月14日發生遭人縱火案，造成46人不幸罹難；為強化城市公共安全，高市府在議會的支持下，今年編列1.2億，針對大樓提供各項公共安全補助，包含「建築物公安申報」、「消防設備檢修申報」、「防火門更新」、「3燈2器消防設備」、「消防設備修繕貸款利息補貼」及「輔導成立管委會」等多項措施。

此外，高市聯合稽查小組也針對全市1233棟高風險老舊複合式大樓有消防及治安疑慮的大樓完成全面清除。

有鑑於台中市興中街6日發生出租套房大樓火警，造成6死6傷慘劇，高市府今火速召集工務局、消防局、觀光局、警察局及環保局等局處，由林欽榮副市長主持，舉行跨機關協調會議，針對出租套房及集合住宅公共安全後續精進作為進行研商。

會中決議將135家非法旅宿將列為稽查重點，副市長林欽榮強調，已要求觀光局依相關法令加強稽查，一旦查獲違規或不法情事，除依規定裁處罰鍰外，必要時強制執行斷水斷電。

此外，消防局列管寄宿舍計818家，也將篩選高風險寄宿舍包括6樓以上、20年以上的宿舍共計80家，消防局將會同工務局、警察局在今年3月底完成檢查，其餘則於7月底完成。校舍方面將由教育局當窗口，掌握大學以及高中職學校鄰近寄宿舍環境和建築物，加強消防公安與建築公安輔導與講習。

市長陳其邁強調，公共安全絕對不可以打折扣，更沒有轉圜空間。除了親自主持每2個月召開的公共安全會報外，更要求市府相關單位加強執法，對於建築公安致災危險因子，務必完全掌握，並主動積極輔導，依風險高低擬定公安檢查及資源補助的優先順序，並採分級執行，以保障市民生命財產安全。