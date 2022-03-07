民進黨屏東縣長初選今起開放登記，黨籍立委莊瑞雄今在下午搶頭香登記，除英系立委陪同，前立法院長蘇嘉全以行動也到場支持，他坦言自己也是經過一番內心掙扎，對於姪子蘇震清是否也會參選，他說大家可以去問蘇震清。

民進黨屏東縣長初選今天起至11日開放領表登記，莊瑞雄今日在蘇嘉全與英系立委陳明文、羅致政、吳玉琴、王美惠、邱泰源、管碧玲、劉櫂豪及江永昌等人陪同下，前往黨中央登記參選屏東縣長。

蘇嘉全表示，非常高興陪最優秀的莊瑞雄來登記黨內初選，他也是經過內心一番掙扎，目前這3位都非常優秀，他在看政見之後，覺得莊瑞雄的論述非常符合當初自己在屏東縣要推動的縣政，因為屏東縣要跟各縣市競爭，也要超越高雄，這樣的想法跟自己非常契合，經過考慮，自己選擇支持莊瑞雄。

莊瑞雄說，屏東縣是民進黨競爭最激烈的地方，過去政府政策重北輕南，但屏東一步一步走過來，跟過去真的不一樣，現在蔡英文總統及行政院長蘇貞昌大力支持屏東，現在高鐵、科技園區都到屏東，重大建設慢慢展開。他相信，一定可以打贏選戰，超越高雄。

此外，民進黨屏東縣長初選中唯一女性參選人周春米今天搶先推出婦女節形象影，邀請10位黨籍女立委「女力挺春米」，並籲請屏東人支持。對此，另一名參選人鍾佳濱則表示，民進黨現在提名的問題不在於「女力」的問題，而在於選舉期間是否有不當「外力」介入的問題。