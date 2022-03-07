避險資產持續吸金，周一黃金價格漲破每盎司2,000美元大關，創下一年半來最高價。俄羅斯面臨的國際制裁料將導致供應受阻，鈀金價格創下歷史新高，鎳價亦飆漲逾20%。

目前黃金期貨價格上漲1.8%，報每盎司2,002美元，稍早前最高站上2,005.20美元。

鈀金大漲12.65%，報每盎司3,359美元。俄國占全球鈀金產量約40%。

俄烏戰爭不斷升級帶動大宗商品價格持續飆漲，倫敦金屬交易所3個月期鎳漲逾20%，創下史上最大單日漲幅；原油和小麥價格雙雙站上14年新高。

目前小麥價格大漲逾7%，報1,294美元。歐美期油目前漲幅收斂，分別上漲7.6%和7.8%。

在各國還在從新冠疫情中復甦之際，這波原材料價格大漲引發對全球經濟增長將急速放緩的擔憂。

OANDA資深分析師Jeffrey Halley出具報告指出：「俗話說，高價的最佳療方就是高價。不幸的是，這在停滯性通膨的環境中並不成立。我認為2022年全球經濟成長預測將遭到大幅下修，值得注意的是全球央行將如何應對」。