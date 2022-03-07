「禍從口出」這句話大家真的要謹記在心，若是一個不小心因為一句話被告上法庭，那可真的得不償失呀！近日一名網友分享自己在公司因為一句話可能會被告的經過，他對公司一位女同事說了句「妳是不是沒當過兵所以禮貌都不懂？」所以被對方告發至性平會，經過調查後也證實了他的性別歧視，讓他覺得相當無辜，因此上網討拍。

網友將公司正妹罵哭被告發至性平會。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上一名網友將覺得自己很無辜的經歷上網分享，他表示公司近期來了一位很漂亮的女生，不過原PO認為對方就是個虛有其表的花瓶，然而她雖然工作能力不好但很會討男生同事歡心，因此大家都非常喜歡她，但原PO表示自己不吃對方這套，且他與正妹女同事因為負責同一個專案所以更加不滿。

原PO表示某次女同事未經過同意就動用他的電腦，他因此氣到不行的將對方罵哭，沒想到過了幾天主管要求原PO去總公司，他才得知女同事認為自己被歧視因此將此事告至性平會，而主管表示原PO因為說了「妳是不是沒當過兵所以禮貌都不懂」恐怕會吃上官司，這讓原PO相當無奈，並表示自己只是想表達對方沒禮貌。

網友皆認為原PO多說了那句話就是活該。(圖/翻攝自Dcard)

原本要跟網友討拍的文章卻被眾網友打臉，大家皆認為原PO就是活該，想表達對方不禮貌就明講就好，何必說什麼當不當兵，對方聽起來覺得有被歧視也是正常的，更有網友表示「禮貌跟當兵有關係嗎？」、「你硬要加那句話被懲罰活該啊⋯⋯」、「我當過兵 你這個確實就屬於性別歧視 bye」。