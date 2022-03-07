大陸外交部長王毅7日就中國外交政策和對外關係接受媒體提問，談及美國「印太戰略」時，他批評該戰略是美國企圖搞印太版的北約、攪亂地區和平穩定的「禍水」。

據新華社報導，王毅在會中表示，美國的印太戰略正在成為集團政治的代名詞。美方打著促進地區合作的旗號，玩弄的卻是地緣博弈的把戲；高喊要回歸多邊主義，實際上卻在搞封閉排他的「俱樂部」；聲稱要維護國際規則，背地裡卻試圖另搞一套自己的「幫規」。

王毅說，從強化「五眼聯盟」（美、英、澳、加、紐共組的國際情報分享團體），到兜售「四邊機制」（美、日、印和澳之間的非正式戰略對話）、拼湊三邊安全夥伴關係（即美、英、澳三國共建的AUKUS）、收緊雙邊軍事同盟，美國在亞太地區排出的「五四三二」陣勢，帶來的絕不是什麼福音，而是攪亂地區和平穩定的「禍水」。

王毅說，印太戰略的真正目的是企圖搞印太版的北約，維護的是以美國為主導的霸權體系，衝擊的是以東盟為中心的區域合作架構，損害的是地區國家的整體和長遠利益。這股逆流與地區國家求和平、謀發展、促合作、圖共贏的共同願景背道而馳，注定是沒有前途的。

王毅表示，亞太是合作發展的熱土，而不是地緣政治的棋局。中國始終紮根亞太、建設亞太、造福亞太。對於符合地區實際、滿足各方需要的倡議，中方都表示歡迎；對於挑撥地區對抗、製造陣營對立的主張，中方都堅決反對。中方願同各方一道，明辨是非，堅守正道，抵制印太對抗「小圈子」、共築亞太合作「大舞台」，攜手邁向亞太命運共同體。