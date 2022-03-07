每個人面對人生的態度都不一樣，有些人十分積極進取，希望能擁有極大的成就，但也有些人更偏好平淡、平庸的生活。命理網站「星座不求人」近日分享，天秤座、巨蟹座和射手座是3大佛系星座，沒有野心和慾望，只想要舒舒服服地「躺平」就好。

1、天秤座

天秤座從小到大都是被人捧在手掌心，不知道人間險惡、社會殘酷，可以說是溫室裡的花朵，當離開舒適圈之後，他們就會感到非常迷茫，對於世界真實的模樣十分衝擊，再加上他們本身沒有什麼野心，覺得自己現在的生活還過得去，於是乾脆「躺平」，不想和別人競爭。

2、巨蟹座

巨蟹座一直以來慾望就不大，在他們的心裡，平平淡淡才是最好的，過平凡的日子才是理想生活，旁人再怎麼拚命也影響不了他們，對於其他人的生活他們不羨慕也不忌妒，始終抱持著佛系的心態，他們認為奮鬥就必須交給喜歡奮鬥的人，自己只需要「躺平」就好。

3、射手座

射手座愛玩愛鬧，思想十分單純，一直以來都認為錢夠花就好，再加上他們本身就不愛迎合他人，因此無論如何都不可能變成「社畜」，射手座沒有什麼遠大的抱負，想做的事情、想玩的地方，在年輕時就會一一實踐，因此他們的終極願望就是可以躺在家裡養老，畢竟沒有任何事會比「躺平」更舒服了。