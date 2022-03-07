自2月24日俄烏戰爭全面爆發後，烏克蘭各地傷亡慘重，聯合國難民署（UNHCR）統計，逃離烏克蘭的難民已逾上百萬人。富邦集團在昨日宣布共計捐贈新台幣3000萬元，盼拋磚引玉號召更多資源，共同投入烏克蘭人道救援。身為富邦集團旗下的台北富邦勇士，7日宣布響應母公司的正向力量，球團全體隊職員及行銷工作人員捐款台灣世界展望會之烏克蘭專戶60萬元，一同與陣中隊友塞瑟夫(Ihor Zaytsev)團結齊心，為世界和平盡一份力量。

塞瑟夫近兩周未能專注投入球隊訓練，面對家鄉遭戰火侵襲，教練團與隊友們深刻感受他的擔憂與焦慮，特別是自身無法返國且家人無法安全出境，更使塞瑟夫寢食難安。團隊在這段時間盡量給予支持、關心與空間，讓塞瑟夫瞭解團隊與他同在。

6日台北富邦勇士客場交手桃園領航猿，領航猿球團賽前用心安排祈福儀式，以及現場眾多球迷自製旗幟聲援，還有勇士教練團與隊友貼上烏克蘭國旗致意，都讓塞瑟夫感受到眾人的支持並心存感激。富邦集團近日決定捐贈3000萬時，臺北富邦勇士包含領隊蔡承儒、總教練許晉哲、全體隊職員和行銷團隊也自發性響應這項捐款行動，團隊共同捐款至臺灣世界展望會合計60萬元，期能幫助烽火下的烏克蘭。

對於富邦集團與勇士球團的捐款支援，塞瑟夫表示：「非常謝謝集團與球隊的所有隊職員，在這段艱辛的非常時期願意幫助烏克蘭人民，這給予我們家鄉更多的正面力量和幫助，我心中只有感謝再感謝！」

台北富邦勇士期盼戰爭早日終止恢復和平，祈禱塞瑟夫家人平安度過難關，因為這一切遠大過於籃球場上的勝負表現。同時勇士們跟隨母集團的腳步希能藉此匯聚更多社會各界的力量，共同攜手幫助戰火下受創的人民，為世界和平盡一份心力。