俄羅斯與烏克蘭間戰火衝突不斷，好萊塢不少擁有烏克蘭血統的明星紛紛站出來聲援祖國；根據烏克蘭內部消息，47歲奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）個人就捐了1,000萬美元（約新台幣2.8億元）援助烏克蘭，因為李奧納多的外婆正是出生於烏克蘭的奧德薩（Odessa），之後才隨父母搬遷到德國，而奧德薩如今正屬於烏克蘭領土，李奧納多身上可說有四分之一的烏克蘭血統。

李奧納多今(7)日捐款1,000萬美元幫助烏克蘭。維謝格拉德集團（V4，捷克、斯洛伐克、波蘭和匈牙利的合作組織）在官網表示，感謝李奧納多捐款，李奧納多因為外婆來自烏克蘭的奧德薩，對這次俄烏戰爭衝突格外有感；俄烏戰爭開打後，李奧納多與其他名人一樣強烈譴責俄羅斯，也期盼和平能早日降臨。沿岸都市奧德薩是烏克蘭第三大城，也是當地重要貿易港口，掌握烏克蘭的經濟命脈。

Leonardo DiCaprio has donated 10 million USD to Ukraine.



His maternal grandmother was a native of Odessa, Ukraine! pic.twitter.com/7ME5aUAiQu — Visegrád 24 (@visegrad24) March 6, 2022

李奧納多的外婆是俄羅斯裔的德國公民，出生於烏克蘭的大都市奧德薩，但其實當地都是講俄羅斯語言。李奧納多過去受訪也表示，自己是「半個俄羅斯人」（Half-Russian） ；由於時空背景環境的不同，當年俄羅斯與烏克蘭還沒有交惡，所以李奧納多也沒有被烏克蘭媒體即時指正，他要講的其實應該是「半個烏克蘭人」（Half-Ukrainian），但不論血緣如何，李奧納多這次捐款確實大大展現了對烏克蘭的誠意和支持。

李奧納多的祖父來自義大利，祖母與外公則是德國人，1915年出生的外婆出生地奧德薩過去屬於前蘇聯領土，因此原本的資料裡都寫為「蘇俄人」，李奧納多也被認為有俄國血統；但其實蘇聯解體後，奧德薩已劃歸烏克蘭境內，要說李奧納多是「四分之一的烏克蘭人」也未嘗不可。

好萊塢金童李奧納多日前與「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯、「梅姨」梅莉史翠普、凱特布蘭琪3位奧斯卡影后合演Netflix末日諷刺災難片《千萬別抬頭》（Don't Look Up），創下2億多小時觀看數及熱烈討論口碑。李奧納多1997年因《鐵達尼號》爆紅，2015年憑《神鬼獵人》奪下奧斯卡金像獎最佳男主角。