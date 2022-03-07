達方(8163)轉投資詠業(6792)公布2021年財報，2021年稅後盈餘為2.91億元，年增71%，每股盈餘為6.6元，公司董事會決議每股配息5.5元。

詠業今天舉行線上法說會，受惠於元件、模組及系統產品同步成長，2021年合併營收為17.05億元，年增32%，營業毛利為7.23億元，年增49%，合併毛利率為42.41%，營業淨利為3.47億元，年增92%，稅後盈餘為2.91億元，年增71%，每股盈餘為6.6元。

就各產品來看，2021年元件產品年成長28%，模組及系統產品年成長47%。

詠業總經理李瑞榮表示，公司在2021年市場開拓頗有斬獲，包括：壓電元件成功導入車用市場、壓電超音波傳感器成功導入多功能事物機(MFP)市場、天線成功導入網通客戶、高精準定位天線模組成功導入日本工程機械，以及智能監控產品成功導入中東市場，成為公司2021年業績成長的助力。

詠業董事會亦決議每股配息5.5元，並於111年6月22日舉行股東會。