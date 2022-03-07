壽險業的「俄債」減損問題持續擴大，不僅法人相繼提出轉投其他金融股的建議，國際三大信評機構更是如同「失速列車」數度將俄債信評連降好幾級，對此已引起立法院財委會高度關注，也因此已在7日下午排定議程，確定本屆財委會的首場會議，就召金管會前來作俄烏風暴相關因應措施的專案報告。

民進黨籍召委沈發惠所排定要金管會在9日進行的專案報告，題為「俄烏戰爭與近期國際局勢對我國金融市場與金融服務業之衝擊與政策因應」，對此相關人士指出，重點將放在壽險公司與投信基金目前的曝險，尤其是三大國際信評機構不斷有新動作，更使壽險公司持有的俄債風險不斷擴大，也更引立委矚目，而另一個立委關注的焦點，就是在俄國政府禁止外國人賣掉股、債等有價證券之後，國內投資人權益何去何從。

國內法人也認為俄債衝擊持續擴大中。其中，繼上週凱基證報名之後，國泰金控旗下國泰證券轉投資的國泰期貨也在所出具的最新分析報告中預期，壽險公司在信評機構不斷降評，且若再次降評至C以下的話，淨值幅度最高可達10％~30％，並且直接點名推薦投資人可轉投玉山金、兆豐金、台新金、及第一金等4檔以銀行為獲利主幹的「銀行型」金控股。

國泰期貨指出，台灣壽險業持有俄羅斯債券投資部位約 1382 億，大多為美元計價公債,在俄羅斯債券殖利率大幅攀升後,除了FVOCI 部位將面臨減損 ，影響淨值之外，國泰期貨也認為，就連同帳列在「持有到期部位」的俄債，亦將因國際信評陸續調降俄羅斯債信評等，而會面臨減損，且會直接影響損益表，認為若再次降評至 C 以下，將影響壽險淨值幅度最高可達10％~30％，而由於壽險金融資產曝險均高，因此維持對壽險保守看法。

另一方面，國泰期貨因此反而看好銀行型金控股表現。國泰期貨分析，銀行業直接投資/授信僅約56億，升息預期仍強烈，至於高通膨是否引起產業獲利下滑、消費緊縮、債信疑慮及金融市場波動影響手續費收入的疑慮，都沒有壽險的俄債衝擊來得大，因此仍建議可對銀行相關個股逢低布局。

而另一方面，國際信評機構穆迪在6日再度大動作調降俄羅斯信評，也呼應國內法人的看法，不僅引發投資人更大的疑慮，也引金融圈矚目國內大型壽險公司要提損的規模會擴大到何種程度。

據外電報導，此次穆迪大動作降評，是由於憂心俄國的償債意願和能力，在西方國家對俄國實施一連串嚴厲的制裁，包括凍結其央行的海外資產，以及將數家俄羅斯銀行逐出國際支付系統SWIFT（環球銀行金融電信協會），這些穆迪認為會衝擊俄羅斯政府的償債能力，因此再度大動作降評，尤其穆迪一口氣將評等降為Ca級，已是該公司僅高於C級的的「次低評級」，相當於惠譽和標普的「選擇性違約」（Selective Default）或「限制性違約」（Restricted Default）級別。而根據穆迪的信評分類，根據Ca級，回收率估介於面值的35％～65％，債損疑慮由此可見。

隨著俄烏戰事擴大，信評機構近幾天不斷有大動作，例如在3月初時，穆迪與其同業惠譽和標普全球（S&P Global）都還給了俄國「Baa3/BBB」的投資級信評，但如今三大國際信評機構都相繼將俄國信評如同「失速列車」一連急速降評好幾個級別並打入垃圾等級。

穆迪此次將信評降為Ca，為最新動作，接下來標普、惠譽是否繼上週降評之後，再跟進放大降評幅度，已令投資人憂心。外媒也預期，標普上周將俄羅斯的信評再砍至更差的垃圾級別「CCC-」，惠譽對於目前已給予俄國的「B」級信評與負面展望，都有可能繼續調降評級。