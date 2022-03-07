王道銀行（O-Bank）為以金融資源實際支持女性，於三八婦女節推出多項女性專屬產品與優惠，期望在女性不同的需求與人生階段，包括消費、儲蓄、理財，以及結婚成家、懷孕生產、進修、創業等人生里程碑，都能在王道銀行找到最貼心的產品；王道銀行希望藉由支持在人生不同階段奮鬥的女性，成為女性消費者最堅強的後盾。

在消費與儲蓄方面，王道銀行推出女性持卡人於婦女節當日刷卡加碼現金回饋活動，只要於3月8日零時起於王道銀行官網登錄成功，即享2022年3月8日當日簽帳金融卡消費不限通路現金回饋加碼3.8％，加計原有現金回饋1％，消費者最高可享4.8％現金回饋，加碼現金回饋上限新台幣100元，限量1,000名；上述登錄成功者，還可再享2022年4月8日至4月21日間活存優惠年利率3.8％，每人優惠存款金額上限為美金2,000元。

此外，女性持卡人分別於4月1日及5月1日零時起於王道銀行官網登錄成功，還可於今年四月及五月期間，享全台各遠東百貨、新光三越百貨與momo、PChome網購刷卡消費現金回饋加碼5%，加計原有現金回饋1%，消費者最高可享6％現金回饋；每月加碼現金回饋上限新台幣100元，每月限量前500名。

為支持女性理財與投資，王道銀行更推出機器人理財平台使用費優惠，對於平日家庭工作皆繁忙的女性，機器人理財享有王道銀行經專業大數據運算後的推薦投資組合，對於無暇研究投資的女性是最方便的選擇；只要女性消費者於今年3月8日至5月31日期間新申購機器人理財，即可享今年7月1日至12月31日期間名下所有機器人理財投資組合之平台使用費5折優惠，優惠後的年費率只需投資組合淨資產總額的0.5％。

除上述優惠外，針對女性人生不同重要階段的資金需求，王道銀行更推出女性專屬信貸優惠方案，照顧女性自結婚、懷孕、進修、創業等不同階段，包括年利率2.98％起且免綁約的「結婚貸款專案」、提供孕婦首年優惠利率1.38％的「助妳好孕專案」、前三期優惠年利率1.38％的「信貸38專案」，以及符合勞動部微型創業鳳凰貸款資格者的「女力當家信貸專案」，鳳凰貸款者可另享加碼最高新台幣30萬額度與年利率3.8％優惠。王道銀行希望以實際行動支持女性發揮力量，鼓勵女性勇敢完成人生每一階段的目標與夢想。