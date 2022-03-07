「南海行為準則」有關談判原本預計在今年年底能夠結束，但各方目前仍存在分歧。中國外長王毅表示，中方對達成「準則」的前景始終充滿信心，現在磋商進入關鍵階段，希望各方重視並處理好兩件事：一是要正確看待分歧；二是要堅決排除干擾。

大陸十三屆全國人大五次會議將於今天（3月7日）下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，邀請中國國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

新加坡《海峽時報》記者提問，「南海行為準則」有關談判原本預計在今年年底能夠結束，但在東南亞與域外國家開展聯合軍演、「南海行為準則」是否應具有法律效力等方面分歧猶存。中方對於中國和地區國家克服這些分歧感到樂觀嗎？中方認為「南海行為準則」是否應該具有法律效力呢？

王毅表示，提起這個問題，他首先想到的是《南海各方行為宣言》。今年是《南海各方行為宣言》簽署20週年。20年來，中國與東盟各國共同落實《宣言》各項規定，保持了南海局勢的總體穩定，這應該首先充分肯定。當然，要實現南海的長治久安，大家需要達成更具實質內容、更為行之有效的地區規則，也就是要有一個宣言的升級版。為此，各方在當年簽署《宣言》時就明確把制定「南海行為準則」作為長遠目標。

王毅表示，大家看到，中國與東協各國啟動「準則」磋商以來，已經取得很多積極進展。這兩年主要是因為疫情的影響，磋商進程步伐確實慢下來了。但中方對達成「準則」的前景始終充滿信心，因為推進「準則」磋商符合中國與東協各國的共同利益，也是確保南海成為和平合作之海的關鍵之舉。

王毅表示，「準則」不僅將符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，也將為域外國家的合法權益提供更有效保障。現在磋商進入到關鍵階段，中方希望各方重視並處理好兩件事：

王毅表示，一是要正確看待分歧。任何磋商談判都會有不同意見，「準則」磋商也是一樣，但只要各方牢記彼此的目標是一致的，就沒有任何分歧不可以彌合，也沒有什麼共識不能夠達成。

王毅表示，二是要堅決排除干擾。中方看到某些域外國家並不樂見準則達成，也不希望南海風平浪靜，因為這將使他們失去插手南海、謀取私利的藉口。希望東協各國能夠看清楚這一點，共同抵制來自外部的干擾破壞。「我相信，域外的逆流掀不起南海的風浪，外部的干擾擋不住地區合作的步伐。」