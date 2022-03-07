俄烏戰事持續延燒，衝擊市場投資信心，加上美國聯準會主席鮑爾重申將於3月啟動升息循環，導致全球風險性債券在多重利空夾擊下買氣熄火。

根據最新統計，整體債券基金上周流出金額擴大至105.65億美元，國際資金再次全面縮手減持投資級企業債、高收益債券以及新興市場債券等基金。

其中，投資級公司債券基金轉失血21.21億美元；高收益債券基金和新興債券基金則連續8周遭到資金調節，新興市場債上周更面臨了今年來最大規模的資金淨流出，金額高達30.59億美元。

值得一提的是，受資金大幅撤出風險性資產的影響，貨幣型基金在上周反而淨流入463.2億美元，規模創下今年以來的單周新高紀錄。

摩根環球高收益債券型產品經理黃百嵩表示，俄烏戰火遲遲未能落幕，推升近期全球資金避險需求升溫，並引發市場的現金需求攀升，加上美國聯準會並未改變利率正常化的步伐，導致風險性債券資金動能承壓，即便是相對受惠全球景氣擴張的高收益債券基金，在今年來的買氣也相對受抑。

然而，黃百嵩分析，雖然殖利率攀升到平均水準以上，但高收益債券過去12個月違約率持卻在歷史低點的0.2％，遠低於期間平均2.2％，且高收益債券發行企業的升降評比重，也再創歷史最佳的3.63倍，反映現階段高收益債券發行企業償債能力仍佳，基本面健康有助於高收益債券後勢續有表現。

黃百嵩強調，市場自2021年便逐步反應全球央行貨幣政策正常化進程，公債殖利率上揚，已帶動整體債市殖利率走高，目前彭博巴克萊環球高收益債券指數殖利率已超過6％，高於過去4.8％的平均水準。伴隨殖利率彈升至近期高點，投資價值已悄然浮現，建議投資人可視自身風險承受程度適度進場佈局。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，在過去兩次的升息周期經驗中，市場一開始對聯準會升息次數的預估都較實際狀況為低，隨後才逐漸上調預期，而部分調研機構也認為類似情況有可能於此次升息循環再次出現，並預估聯準會除了會在今年採取升息外，也可能在上半年宣布採取縮表作為，以確保偏高的通膨可以受控。

許家豪指出，由於升息帶來利率風險仍在，目前在債券投資上宜謹慎調控利率相關債券，存續期方面則可較為中性看待。

此外，雖近期因地緣政治事件以及對升息預期造成金融市場波動增加，但中期而言，因2022年全球經濟表現仍將優於疫情前水準、企業營運基本面前景佳、市場預估信用債違約率仍將維持於低檔，信用債投資價值可望在市場修正後浮現，建議可伺機布局具較高息收的信用債券資產，提升後市報酬空間。