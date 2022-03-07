烏俄戰爭及油價上揚引發的通膨威脅加劇，7日台北股匯市雙殺！台北外匯經紀公司今天新台幣呈爆量貶值，全日成交量創25.33億美元，盤中最高價來到28.99元，較前一個交易日貶值1.84角，收盤價為28.25元，貶值1.35角。外資今日在台股賣超822億元、創歷史第二大賣超紀錄，集中市場重挫557.83點。

匯銀分析，俄烏戰爭拖延出乎市場預料，戰火造成更多傷害與意外，不利金融市場。能源價格不斷攀升，對已經十分嚴峻的通膨火上澆油，特別是歐洲首當其衝，二月PPI年增率飆到30%。再者俄羅斯是資源大國，部分稀有物資可能出現緊缺，不利生產，而戰事阻礙交通，也是傷害物流。最後俄國金融受創，不確定性已經造成歐美股市不振，僵持對金融市場最是不利。

台股方面，市場原預估在半年線17500點附近會有支撐，也是多方底線；但最後台股今天是以17178.69點作收，失守17200點，不利多頭走勢；至於新台幣匯價今天盤中一度欲測試28.3元，但遭到特定買盤調節；由於今天外資在台股賣超逾800億元，明天恐還會有資金匯出壓力，28.3元恐難防守。

雖然今天新台幣貶逾1角，但央行今統計，自109年以來至今日止，新台幣兌美元仍升值了0.91%。今天新台幣兌美元貶值0.48%，韓元兌美元貶值1.05%，歐元兌美元貶值1.26%。