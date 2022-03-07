彰化縣定古蹟鹿港金門館修復工程7日開工，預計明年3月完工。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右二）主持鹿港金門館修復工程開工典禮，並擔任祭祀祈安儀式主祭官，她到館內了解亟待修復整建的項目。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）主持鹿港金門館修復工程開工典禮，並擔任祭祀祈安儀式主祭官，她到館內了解亟待修復整建的項目。（謝瓊雲攝）

已有200多年歷史的鹿港金門館，主祀分香自金門的蘇府王爺，具有同鄉會、住宅等多重功能，亦連結金門、鹿港兩地的文化歷史淵源。（謝瓊雲攝）

彰化縣定古蹟鹿港金門館修復工程7日開工，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏都出席祭祀祈安典禮，擔任主祭官的王惠美表示，工期預計365日，將於明年3月竣工。

鹿港金門館最早為仕紳許樂三故居，許樂三為金門縣金城人，該宅邸建於清乾隆51年（1786年）之前，在林爽文事件中，供福安康率水師大均登陸鹿港後辦公衙署及福建安平水師移駐時，作為班兵伙館。

嘉慶10（1805）年許氏後人承許樂三遺命重修改建為浯江館，主祀分香自金門東門內校場觀德堂的蘇府王爺神尊，逐漸形成金門官兵眷村聚落，民間遂稱之為金門館。

金門館為2進3開間的建築，坐北朝南，與鹿港其他寺廟朝向河口的布局不同；且與一般寺廟最大不同，在於三川殿、正殿兩側，皆設有房室，供班兵移防候船暫居；2000年被列為彰化縣定古蹟。

王惠美表示，縣府自2005年調查研究、2018年完成規畫設計，向文化部爭取修復，這次經費由中央補助1500萬元、縣府配合款400萬元、所有權人自籌100萬元。

王惠美說，鹿港金門館將修復補強屋頂、地坪、木作結構的修復、蟲蟻防治、消防等項目；縣府對文化資產的修復不遺餘力，鹿港小鎮就是一座開放式博物館，鹿港十宜樓、鳳山寺，今年都將陸續整修完畢，以嶄新面貌迎接建縣300年。

許志宏說，鹿港金門館是鹿港極具代表性的會館，不管是建造的技術或是當年金門人來到鹿港的歷史意義，相信修復後能重現當年輝煌。金門館主委洪丕炎更大力感謝王惠美，從過去擔任鎮長以來，就大力支持金門館整修。

龍山里長陳永祥指出，歷史古蹟的指定，均有其特殊要件與理由，鹿港金門館包含了過去300年來重要的的社會性功能，包含祭祀、同鄉會、住宅，才會被被指定為縣定古蹟。