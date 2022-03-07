國光生技（4142）因充填線商轉國際代工訂單出貨，加上子公司安特羅快篩海外訂單爆量，2月營收2,990.1萬元，年成長2,489.91％，前2月營收3,300萬元，較去年同期成長1,570.89％，首季營運淡季不淡。

國光生表示，公司正確預判4種流感病毒株並完成繼代，已開始生產流感原液。今年流感疫苗原液及成品海外訂單可望大幅增加，營收動能活絡可期。

此外，國光生在第二條產線加入後，今明二年的訂單能見度高，營運維持穩健成長趨勢，且以目前國際訂單與海外市場的拓展進度，產線排程已近滿載，因此國光已著手第三及第四條產線建置，以因應未來市場需求。

世界衛生組織（WHO）每年二月底公告北半球流感疫苗病毒株、九月公告南半球流感疫苗病毒株。台灣雖不是WHO會員國，但國光生已加入WHO所屬的國際製藥生產聯盟IFPMA 取得WHO的全球流感病毒監測資訊，是台灣唯一加入IFPMA的疫苗公司。

WHO日前公佈今年預測北半球流感疫苗病毒株，包括A型流感H1N1、H3N2病毒，及Ｂ型流感維多利亞(Victoria)、山形株(Yamagata)。國光生技正確預判4種流感病毒株並完成繼代，已開始生產流感原液，確保流感疫苗充分供應台灣防疫，海外訂單也同步成長。

國光生技營運長張金全表示，為更正確預判流感病毒株，特別成立流感病毒選株小組，小組成員針對WHO所屬實驗室提供的全球流感監測資訊定期討論，才能百分百正確預判今年的流感病毒株，並在WHO公佈前提早進行病毒繼代，一旦確認候選病毒株與WHO公告一致，立即啟動流感原液生產作業。

國光生流感疫苗除台灣、美國、歐洲、日本、中國及俄羅斯市場。充填二線年產1億劑，細胞培養廠將擴增1000升與200升生物反應器，另重啟破傷風疫苗原液廠，預計目標2023年7月提出商業量產。