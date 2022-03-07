半導體檢測實驗室閎康（3587）7日公告2月合併營收2.62億元，為歷年同期新高，較去年同期成長22.2％，主要成長動能來自中國大陸實驗室及日本名古屋實驗室接單暢旺。閎康看好5G、高效能運算（HPC）、車用電子等大趨勢帶動晶片檢測強勁需求，未來三年預計在上海、廈門、日本、台灣等地實驗室大舉擴充產能，資本支出合計達15億元以上。

閎康公告2月合併營收月減13.1％達2.62億元，主要受到工作天數減少影響，但與去年同期相較成長22.2％，改寫單月營收歷年新高紀錄，累計前2個月合併營收達5.64億元，較去年同期成長22.8％，亦為歷年同期新高。閎康預期今年第一季淡季不淡，看好全年營收維持逐季成長趨勢。

閎康今年營收成長動能來自於中國及日本等地強勁訂單湧入。閎康中國實驗室成立初期以故障分析（FA）為主，為滿足客戶需求，去年擴增材料分析（MA）及故障分析（FA）設備，相關設備於下半年陸續就位後即維持高利用率，受惠於中國官方欲提高半導體自給率，包括氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三代半導體及先進製程積極投入，檢測接單維持強勁成長動能。

閎康日本名古屋實驗室於2019年成立，承接日本半導體廠對於先進製程的檢測訂單，初期發展以MA為主，由於相較於日本既有競爭者，閎康服務速度及分析能力具有優勢，訂單量快速增加，去年已擴增FA相關設備且接單暢旺，看好日本實驗室將為未來數年主要成長動能之一。