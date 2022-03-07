友霖生技（4166）7日宣布，與韓國KUHNIL PHARMA簽訂合作協議，將自行開發的降血脂複方新藥上市到新市場，這是友霖產品首次進入韓國市場，指標意義濃厚。

根據韓國血脂與動脈硬化學會（KSoLA）資料顯示，韓國血脂異常流行率於男性為45.6％，女性為31.3％，並隨著年齡的增長而增加，市場潛力大。

積極拓展海外市場的友霖，2021年已將此降血脂複方新藥授權給中國大陸京新藥廠，今年繼續授權韓國KUHNIL PHARMA；韓國血脂異常人數龐大，具市場潛力，進軍韓國是邁向全亞洲市場的重要關鍵。

友霖表示，KUHNIL PHARMA是一家具有研發、生產及銷售實力的醫藥公司，長期經營心血管、消化道和精神神經等三大領域，與友霖的長期發展策略相近。透過雙方合作將這項降血脂複方新藥在韓國進行註冊及銷售，共同推廣。

友霖這項降血脂複方新藥是運用其獨特的「微粒技術」，將兩種不同機轉的降血脂用藥結合為一顆複方新藥，已在澳洲、紐西蘭和台灣完成跨國三期臨床研究。劑型設計可提高藥物的安定性，預期在降低低密度膽固醇（LDL-C）以及總膽固醇（TC）的治療效果上可優於單一藥物，並能減少病人同時服用多種藥物的情況，提升服藥順從性，同時因為有效控制血脂預期可降低心血管疾病的風險，能提高病人的生活品質。

KUHNIL PHARMA表示，簽署此合作協定後，KUHNIL PHARMA聚焦的精神神經和心血管領域，將進一步豐富公司的產品線。

友霖的母公司友華集團，在東南亞主要國家都有自己的銷售團隊，不僅銷售代理產品，也將自行研發的新藥推廣到海外。目前東南亞業務穩定成長，故將觸角往北發展，放眼全亞洲，進軍韓國是完成邁向全亞洲市場的重要關鍵，未來還會繼續朝日本、歐洲前進。