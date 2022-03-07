導電漿料廠勤凱（4760）2021年營運表現亮眼，受惠於被動元件與太陽能需求旺盛，挹注全年營收達17.35億元為歷史新高，年增42.93％，公司毛利穩定及費用控制得宜，營業利益2.4億元，年增幅度達47.97％，加上匯率控管得宜挹注匯兌收益，帶動稅後淨利成長48.36％到2.01億元，營收、獲利、EPS三者皆創歷史新高紀錄，獲利成長幅度遠高於營收的增幅。

董事會同步通過2021年度盈餘分配案，預計每股將配發現金股利4.5元，以每股稅後盈餘6.7元計，配發率為67.16％，維持穩定配息。以勤凱7日收盤價79.4元計算，現金殖利率約5.67％。

勤凱表示，2021年第四季因IC零組件短缺，造成終端出貨遞延，使客戶對零組件的備貨意願較保守。2月份適逢農曆春節假期，工作天數減少影響，2月份營收8,078萬元，累計1～2月營收1.8億元。