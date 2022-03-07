有些人年紀輕輕就有白頭髮，中醫師表示，從3個長白髮的位置，可以看出身體可能哪裡出狀況；此外，許多人怕看起來顯老，一有白頭髮就猛拔，皮膚科醫師則警告，亂拔白頭髮恐加速毛囊老化。

翰醫堂中醫診所粉專指出，以中醫觀點來看，若不是遺傳性白髮或是到一定年紀而長的白髮，通常都和身體健康有所關係，從下列3個長白髮的位置，可以初步判斷身體狀況。

1. 兩側鬢角：

肝火旺盛、血氣不足、壓力大，建議要保持正常作息，少熬夜早點睡，適當的抒發自身壓力。

2. 頭頂、後腦勺：

腎氣虛弱、過度勞累、緊張，建議可以多食用黑色食物，同時搭配慢跑或健走等低強度運動。

3. 前額：

脾胃失調，建議攝取足夠的營養素，三餐正常飲食，並放慢用餐速度。

此外，中醫並分享養髮秘訣，包括多食用黑色食物，頭皮按摩、木梳梳頭，並保持充足睡眠、多運動。

皮膚科醫師蔡逸姍在《健康2.0》節目中表示，包括基因、頭皮細胞老化、壓力、抽菸、缺乏營養及錯誤清潔等，都是導致白髮的元凶，但她提醒千萬不要亂拔白頭髮，否則不當的拉扯恐導致毛囊提早老化。

蔡逸姍並澄清「白髮拔一根長三根」的錯誤謠傳，由於一個毛囊裡可能有好幾根頭髮，當毛囊已經老化，同個毛囊裡再長出來的頭髮也會是白的，因此會讓人誤以為是越拔越多。