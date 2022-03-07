國際婦女節是肯定女性成就的重要時刻，全球領先的行動短影音平台 TikTok 盤點四位身兼創作者及職場女性的創作者故事，向女性的不凡力量致敬。從失明到開創人生新局的菲妮、用科學與創意照護毛孩的獸醫小郭、解構中醫文言文的中醫師芋泥，到室內設計達人瓖瓖，看她們用短影音一展才華、綻放不凡。

視障創作者菲妮。（TikTok提供）

視障創作者菲妮，以盲人生活故事竄紅，帶來意想不到的生命教育

視障創作者菲妮，在 TikTok 上分享盲人生活及正能量故事迅速竄紅，一年內打造多支百萬觀看的影片，也開創人生新局。目前除了講師、畫家、歌手、創作等多元身分之外更在 2022 年度立案「菲視覺藝術」演藝團體，但在耀眼成功後，有著艱辛的奮鬥歷程。因霸凌煎熬哭到失明，面對巨大人生轉折的菲妮，發現盲人資源不易搜尋，因此決定利用短影音分享盲人生活，更開創出多元的職涯可能。「TikTok 讓我看見自己的價值！」菲妮期許能持續透過社群和影音媒介，為新世代帶來不同的生命教育！

新世代斜槓代表獸醫小郭。（TikTok提供）

新世代斜槓代表獸醫小郭，用科學與熱情助社群愛毛孩

個性開朗的獸醫小郭，平時以獸醫為正職，下班後則致力於影音創作，透過影片和直播分享寵物知識，是不折不扣的新世代斜槓代表，也讓她成為「首位獸醫 TikTok 創作者」！一路上以熱情為根基的小郭，為了獸醫，向醫學系機會說不，更毅然決然踏上短影音創作，將正確的預防知識分享給更多元群眾，也在一年內吸引破萬粉絲關注。從原本單純愛毛孩到跨界獸醫與影音的新世代創作者，小郭持續透過跨界創作增大影響力，並為新世代女力帶來不同詮釋！

中醫師芋泥。（TikTok提供）

以「秒懂中醫」為念的中醫師芋泥，解構中醫文言文、輕鬆學養生！

有感於外界對中醫領域的不解與疑惑，熱血中醫師芋泥決心以影音創作，將複雜的中醫轉化為生活化的內容，從穴位、茶飲到體質調養大方公開，幫助忙碌的現代人「秒懂中醫」，用影片養身養心！即便平時忙碌於醫學中心的工作，芋泥仍致力於學習拍攝、腳本、剪片，相信不斷嘗試會讓自己發展更多元。「當妳真心渴望某件事，全宇宙都會聯合起來幫助妳。」創作經歷剛滿一年、影片觀看也穩定破萬的芋泥，也期許自己能持續用創意打開中醫的萬千世界，讓廣大社群看見中醫的美好！

室內設計師瓖瓖。（TikTok提供）

室內設計師瓖瓖，抓住短影音浪潮，用創作弭平業界資訊差異

室內設計新星瓖瓖，善於觀察、把握趨勢的新世代創作者！觀察到業界的資訊落差及短影音熱潮，原本慣於幕後的瓖瓖立下目標，「這就是我該踏出的一步！」，秉持韌性和決心，走過一開始初期的摸索期，逐步成為打造破十萬影片觀看的 TikTok 銀級創作者，不只透過創作展現自信，更增進正職接案的商業機會，展現善用影音趨勢、勇於跨界帶來的不凡價值！

TikTok 支持在平台上表達自我、啟發社群的女性創作者，更於 3 月 5 日至 9 日推出 #女力新定義 主題活動，邀請活躍在時尚、運動、喜劇、美食界的女性創作者分享創作，傳達自我挑戰、展現自我等正面訊息，邀請社群一起展現女性的多元魅力、綻放不凡！