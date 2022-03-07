近年來中國深耕非洲，協助當地國家興建基礎建設，甚至「一帶一路」計畫也延伸到非洲，遭許多西方國家質疑，中國在非洲製造「債務陷阱」。中國外長王毅反駁，中國在非洲蓋鐵公路和港口，建起一座座合作的豐碑。

大陸十三屆全國人大五次會議將於今天（3月7日）下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，邀請中國國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

大陸中央廣播電視總台央廣記者提問：今年初王毅訪問非洲三國，延續中國外長連續32年每年首訪非洲傳統。中方將為落實第八屆中非合作論壇部長級會議成果、進一步促進中非合作採取哪些措施？如何看待有部分外媒認為中國在非洲製造「債務陷阱」？

王毅回應，中國外長每年首先出訪非洲，體現了中國對非洲發展振興的堅定支持。多年來，中國在非洲建設了超過1萬公里鐵路、近10萬公里公路、近百個港口，還有數不清的醫院和學校。這些都不是什麼「債務陷阱」，而是一座座合作的豐碑。

王毅表示，去年是中非合作的大年，雙方成功舉行中非合作論壇第八屆部長級會議，中國國家主席習近平宣佈對非合作「九項工程」，推動構建新時代中非命運共同體，為中非關係發展注入了新的強勁動力。

王毅表示，今年是落實論壇部長會成果的開年。中國對非合作重信守諾，從不開「空頭支票」。中方將大力弘揚「中非友好合作精神」，同非洲國家一道，重點開展三項工作：

一是大力推進對非抗疫合作。全面落實習近平主席向非洲提供10億劑疫苗承諾，幫助非洲提升疫苗本地化生產能力，助力實現2022年60％非洲人口接種疫苗的目標。

二是促進中非務實合作提質升級。加快高質量共建「一帶一路」，實現「九項工程」早期收穫。推動全球發展倡議同非盟《2063年議程》對接，以實際行動支持非洲實現經濟復蘇和可持續發展。

三是推進「非洲之角和平發展構想」。中方已任命外交部非洲之角事務特使，願與地區國家廣泛溝通，為非洲之角和整個非洲大陸的和平與發展發揮建設性作用。