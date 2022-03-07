如油畫般景致，讓人開車經過總會忍不住多瞧一下。（黃一盛提供／張毓翎台南傳真）

在太陽照射下，黃綠色塊的顏色更鮮明。（張毓翎攝）

該處廢鹽灘地位在台61線下台南馬沙溝往青鯤鯓平面道路的兩旁。（張毓翎攝）

台61線西濱快速公路台南將軍段兩旁的廢鹽灘地，經常出現黃色、綠色交織的大片色塊，天氣好的時候，太陽光照射下，顏色更鮮明，景致有如油畫般，讓人開車經過總會忍不住多瞧一下。當地馬沙溝社區發展協會理事長吳明和表示，這片鹽田廢曬太久，水的流動性差，上方藻類大量滋長，形成連綿不盡的黃綠色地毯，透過空拍攝影後畫面更壯觀。

該處廢鹽灘地位在台61線下台南將軍馬沙溝往青鯤鯓的平面道路兩旁，吳明和說，沿海全年熱的時間比較長，這片鹽田10多前廢曬後，如果沒有水源流進來擾動，久而久之就覆蓋一層藻類；藻類大量孳生後，以致水中溶氧量減少，魚蝦無法存活，有些釣客假日來附近釣魚，也會避開這一塊廢鹽灘地，轉而到鄰近的溝渠等地方釣魚。

水產達人嘉義區漁會推廣部主任吳純裕表示，一般養殖魚塭，尤其水深較淺的文蛤池，漁民擔心藻類孳生，文蛤呼吸不到氧氣而死翹翹，會混養一些虱目魚或黑鯛當工作魚幫忙吃藻類，漁戶就不用天天撈藻。而這片廢鹽灘地，在沒有人為干擾下，讓大自然巧手造化，形成如油畫般濃豔色彩，而部分黃色的色塊，應該是藻類被太陽曬久枯死產生的顏色。

攝影達人黃一盛說，這片廢鹽灘地離去年爆紅的七股火星洞洞鹽田不遠，因為剛好在台61線下方，透過空拍視角來看，在筆直的公路襯托下，十分夢幻，在他印象中，台61線沿線似乎只有在這段能看到，是難得的獨特美景。