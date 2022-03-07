在LED方面，雖然mini LED擴大應用範圍的趨勢仍將持續不變，但受季節性效應影響，本土投顧法人預估相關公司2月營收也為月減；展望後市，因mini LED相關需求持續增加及旺季效應帶動，部分訂單能見度已達2022年，法人預估營收動能仍能續升，產業趨勢仍然為正向。

mini LED三傑，台表科、富采周一股價跌逾4%，億光也跌逾3%，皆摔下數月來低價。其中富采受到紅鏈隱憂股價多日溜滑梯，但外資低檔力挺轉買超，反彈有望。

台表科111年2月份自結合併營收為58.09億元，年增73.60%、月減7.84%；前2月營收70.87億元，年增70.89%。TFT LCD產品受到下游客戶歲修、需求放緩而衰退，但其他產品線包括mini LED等都成長，將可抵銷淡季下滑部分幅度。mini LED貢獻去年營運約10%，雖今年度可能有競爭對手切入供應鏈，但隨著蘋果今年可望擴大mini LED背光NB機種，仍可望帶動營運上升。而DRAM模組代工業務將看好美光加速去美化及分散生產基地，可望沾光成長。本土投顧法人認為，去年EPS估達12.73元、今年則為17.46元。法人給予160元目標價。

富采111年2月份營收為25.38億元，年增26.71%、月減16.80%，失守單月30億元大關、創一年來低點，仍符合市場預期；前2月營收55.90億元，年增29.47%。上周法說行情失靈，在紅鏈將攻進蘋果供應消息，投信連6日共賣超2.65萬張，自營商也連3日調節，而周一外資則終止連2賣超、轉買超低搶8243張，三大法人近五日仍賣超富采2650張。富采自本波高點104元起算，波段跌幅逾三成。

至於針對紅鏈爭單，富采也在法說會說很清楚，將用技術、品質證明公司的實力。至於如何因應新的供應商加入？富采董事長李秉傑表示，將觀察mini LED的餅有多大，只要市場需求持續成長，不會有壓力，富采的產能目標是佔全球五至六成；此外，透過RGB的發展，爭取大型顯示器看板市場，拓展下游出海口來應戰。

億光尚未公布2月營收。在不可見光應用需求暢旺下，今年度可望再擴充三成產能，貢獻營收比重已達30%以上，挹注營運獲利成長動能。mini LED目前貢獻營收比重約5%，隨著應用擴充至車用的車頭燈、車尾燈以及miniLED背光產品，該領域成長可期。在訂單需求和產品漲價效應支撐下，第一季淡季不淡可期。本土投顧法人認為，去年EPS估達4.61元、今年則為5.10元。法人給予60元目標價，維持區間操作的投資建議。