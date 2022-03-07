儘管外在變數不少，達方(8163)轉投資詠業(6792)今年可望維持成長趨勢！詠業董事長蘇開建表示，達方積極協助詠業精密天線及壓電產品導入電動腳踏車與NB，台南廠區亦擴充30%到50%產能，希望幫助詠業規劃下一波成長動能，為集團帶來最大效益。

詠業今天舉行線上法說會，由蘇開建及詠業總經理李瑞榮親自主持，詠業早期生產保護元件，提供過電壓、過電流等保護元件產品，之後跨入天線領域，三大產品線為電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件，主要應用於無線通訊零組件、壓電元件與超音波傳感器及線路保護元件三大領域，公司深耕在車用衛星導航市場、無線藍牙耳機、空氣及水中的超音波傳感器、保護元件等藍海市場應用，銷售地區涵蓋台灣、日本、中國及美國等地區，產品線豐富且客戶地區分散，業績較不受單一市場需求波動影響。

受惠於元件、模組及系統產品同步成長，2021年合併營收為17.05億元，年增32%，營業毛利為7.23億元，年增49%，合併毛利率為42.41%，營業淨利為3.47億元，年增92%，稅後盈餘為2.91億元，年增71%，每股盈餘為6.6元。

若依2021年三大產品線來看，電子陶瓷元件佔詠業營收比重約62%，模組與系統佔營收比重約27%，其他電子零組件約佔11%。

詠業前2月合併營收為2.81億元，年增15.93%。

展望今年，李瑞榮表示，今年外在環境挑戰蠻大的，疫情、IC缺料、原物料供貨問題、海運空運及通貨膨脹等，但仍然有信心持續公司穩定成長及獲利，今年3個產品線都會有兩位數成長，其中又以模組及系統成長比率較高，毛利率可望維持在40%水準。

在產能規劃部分，蘇開建表示，達方台南廠已提前擴充30%到50%壓電產品及天線產品產能規模，預計第2季完成，第3季加入，今年的資本支出主要是針對設備瓶頸做適當投資，藉由自動化投資優化生產效能，以及新產品新技術所需的研發設備及製程設備持續投入，確保公司長遠發展。

近期俄羅斯跟烏克蘭戰事造成原物料飆漲，蘇開建表示，詠業有自己的材料配方，材料成本佔比較低，原物料價格飆漲影響相對較小。

詠業表示，公司在無線通訊領域將著重於整合型藍牙耳機天線、高精準定位天線模組、智能監控系統、網通及電腦周邊的產品開發與應用；在壓電超音波傳感器產品方面，未來將著重於智慧浮標、液位傳感器及流量計的開發與應用；詠業科技未來除持續開發新產品與新應用外，並與客戶保持良好的互動與提供客製化的服務，並將擴充瓶頸設備產能，滿足未來成長需求。