民眾撿到上百張刮刮樂，雲林縣北港派出所員警扮柯南尋獲失主。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮有民眾6日在北港圓環撿到125張刮刮樂，每張面值500元，送北港派出所招領，警方表示有1名婦人6日報案遺失110張刮刮樂，但因數量不符有待釐清，後來警方透過監視器查證後，確定是婦人所遺失，7日已依程序通知她領回。

北港鎮蘇姓男子6日清晨6點55分騎機車經過北港圓環附近1家咖啡店前，發現地上散落一堆紙張，停車查看後竟是面值500元未刮過的刮刮樂彩券，馬上送至北港派出所，清點後共有125張，包括111張「五路財神」刮刮樂與14張「好運爆棚」刮刮樂。

事後1名許姓婦人前往北港派出所報案，表示她遺失110張刮刮樂，應該是騎機車前往台糖加油站途中不慎遺失。但因與拾獲的125張刮刮樂數量不符，派出所員警為求慎重起見，依規定交由北港警分局掛號管制。

北港派出所表示，125張刮刮樂價值6萬2500元，許婦在北港朝天宮前擺攤賣刮刮樂，對她而言是一筆不小的金額，因此調閱北港圓環周邊監視器，最後發現許婦在6日清晨6點51分騎機車經過咖啡店時，刮刮樂從機車散落，但她渾然未知。

至於刮刮樂數量不符，警方指出婦人販賣多種刮刮樂，因此可能在數量上記錯了，但監視器可確定是婦人遺失無誤，因此已通知婦人到分局領回。呼籲民眾彩券雖不等同現金，但若撿到務必報警，避免涉及侵占官司。