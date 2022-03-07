國家住都中心興辦的桃園「慈文安居」社會住宅今日舉行開工動土典禮，本案為跨部會合作的成過，國防部推動軍人安家與軍眷安心政策，慈文安居社宅完工後，將照顧國軍夥伴，並提供在地居民更多居住選項。

慈安文居社宅開工邀請行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、國家住都中心代理董事長花敬群等官員與會。

這是國家住都中心2022年開工的第二案社宅，更是桃園開工的首宗社宅。目前全台累計決標社宅戶數為1萬5,765戶。

內政部長徐國勇指出，中央興建社宅要感謝桃園市政府的協助，社會住宅具有社福設施以及開放公共空間，未來將會成為鄰善設施，讓在地居民有更多空間使用，提供更便利的生活。國家住都中心如火如荼的實施社宅政策，一定可以如期達成目標。

桃園市長鄭文燦希望，中央地方合作興建社會住宅，是為了幫助弱勢家庭及年輕人走入社會的第一哩路，考量減輕進駐者的經濟負擔，社宅以租賃方式提供家具，是循環經濟的作法。此外，桃園市是包租代管第一名的城市，未來也希望跟國家住都中心展開更多合作，爭取更多社宅興建，不只針對一般租戶，大學生宿舍也在規劃中，將成為市民和年輕人實現人生夢想最有力的後盾。

國家住都中心「慈文安居」社宅基地位於桃園區慈文路與慈雲街口，鄰近慈文國中小、文昌國中、永順國小、北門國小以及成功國小等學校，也近桃園藝文特區，教育與藝文資源豐沛。未來桃園捷運綠線G10車站將在此設站，生活機能發達、交通也很便利，適合年輕人成家。

「慈文安居」將興建地下2層及地上14層之社會住宅，戶數合計共300戶，預計於113年完工。除留設多處廣場供住戶、鄰里休憩，也規劃設置幼兒園，滿足在地青年成家需求。