中華郵政公司擴大與7-ELEVEN、萊爾富兩大超商合作，7日起民眾可至7-11及萊爾富購買「3號便利包」包材並在門市交寄至i郵箱或是住家。

除了既有的1,299處郵局、474家郵政代辦所，還有2,400多處i郵箱，中華郵政公司在2019年起陸續與全家、7-11、萊爾富合作，提供由超商門市代收尺寸較小的「郵政1、2號便利包」至收件人地址服務。據統計，2021年透過三大超商寄件的便利包共有約26萬件。

7日起重量不逾1公斤的「3號便利包」也可在7-11、萊爾富交寄到i郵箱及收件人地址服務。欲使用的民眾，可先於7-ELEVEN「交貨便」網站或萊爾富「線上寄件」網站預填寄件人及收件人資料（i郵箱取件），取得寄件代碼後，再持郵局「3號便利包」及寄件代碼至門市機台操作寄件流程並持執據至門市櫃檯繳納郵資及手續費。

中華郵政公司郵務處專門委員李諸禮表示，郵件寄達收件i郵箱後，收件人即可憑簡訊取件碼，在3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及取件碼就快速領取郵件，不受營業時間限制。