根據市調機構集邦科技研究顯示，2022年在個人電腦（PC）或伺服器領域，英特爾及超微都有支援DDR5世代的全新中央處理器（CPU）將上市，因此以韓廠為首的DRAM供應商逐步將重心轉移至DDR5，同時減少舊世代DDR3的供給。集邦預期在DDR3位元供給快速下滑情況下，預估第二季價格止跌回升並上漲0～5％幅度。

韓國DRAM廠積極將舊製程產能移轉生產CMOS影像感測器（CIS），包含三星及SK海力士都已逐步減產DDR3，且將陸續結束DDR3相關產品生產週期（EOL）。在韓廠加速退出、台廠新產能尚未到位，而中國廠商良率不如預期的情形下，DDR3供給將會下滑。需求方面，由於網通晶片供應開始增加、缺料問題逐漸改善，以及採購預期心理而提前拉貨，將使今年DDR3呈現供需吃緊的狀況，預估第二季DDR3價格將可能因此轉為上漲0～5％。

集邦表示，DRAM現貨價在去年底因中國西安封城後開始止跌翻揚，並且連續維持漲勢達兩個多月，也導致採購產生即將漲價的預期心理而更加提前備貨。因此，即便目前終端需求尚未全面回溫，但市場已有緩步備貨的趨勢，以避免後續價格被墊高，或甚至面臨無貨可拿的窘境。