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網路盛傳1部TikTok影片，1男1女在苗栗某處外環道上以「紅燈衝線」方式，闖越紅燈停止線，被紅外線固定式測速照相器拍到，此影片引起網友們熱議；苗栗警方今循線找到3名大學生，但因事發已超過2個月，依法無法開罰，僅能對3人勸導。

日前在網路盛傳一部8秒影片，其影片中1男1女在苗栗縣三灣鄉銅鏡村外環道上，以「紅燈衝線」方式，越過紅燈停止線，故意被固定式測速照相器拍到，另一名則以手機拍攝成影片放上TikTok平台；由於該測速器是以紅外線感應，只要超過50公分以上的物體，在號誌紅燈狀態下穿越停止線，測速器照相機就會啟動拍照。

苗栗縣交通隊，今循線找到3名涉案大學生，初步調查，3名學生相約外出夜遊，行經苗栗縣該固定式測速照相器，一時興起好玩念頭，在馬路上奔跑，測試穿越紅燈停止線會不會被拍到。

苗栗縣交通局表示，影片中男女已違反《道路交通管理處罰條例》，依法可處新台幣300元；但苗栗警方表示，由於案發時間距今已超過2個月，依法無法開罰，僅能勸導。