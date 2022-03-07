美歐擬禁止俄羅斯石油進口，國際油價聞聲飆至139美元，亞股全面跳水大跌，加權指數開盤便摜破半年線，引發新一波停損賣壓出籠，不到半小時年線支撐即告失守，終場大跌557.83點，收在17178.69點，成交量放大至4579.26億元，其中外資狂倒貨822.65億元，是大盤帶量下殺的主因。第一金投信指出，一旦全面禁止俄羅斯石油與天然氣，短期對全球經濟的殺傷力難以預估，致使市場避險情緒增溫，引爆這波恐慌性賣壓宣洩而出。

第一金投信表示，美歐孤立俄羅斯的措施越來越嚴厲，國際緊張情勢完全沒有走向互相克制的舒緩跡象，甚至更為惡化，這種情勢將使外資持續逃離股市，故在賣壓尚未停止前，台股恐有再向下修正的壓力。

另外，從技術指標分析，從2009年V型反彈以來，加權指數共有7次正式跌破年線支撐，爾後1～3個月，大多處於弱勢震盪整理中，平均分別下跌3.04％及2.14％，建議短期先觀望，等待國際情勢有轉圜前，多看少做，逢低酌量買進具有高殖利率及漲價題材保護族群。

第一金投信投資長唐祖蔭表示，由於俄烏戰爭讓國際局面更加撲朔迷離及混亂，原本平順的經濟擴張步伐將轉為顛簸前進，也因灰犀牛事件層出不窮，當前研究機構難以量化各項數據，來預測這波修正是一時的震盪，還是趨勢的反轉，所以從2009年奉行的「逢跌即買」的必勝招數，未必可行。應對跌宕起伏的市場，不被一時的高波動洗出場，以最簡單的方式，應對複雜的環境，就是採取定時定額投資。

第一金投信協理王源錦則指出，以2011年以來美國科技股三次震盪年為例，第一年定時定額的平均報酬率雖是負的3.9％，但至少整體下跌風險在可接受範圍內，熬到第二年平均報酬率由負轉正為10.7％，有了小微笑的回報，第三年回報率更好、平均達40.6％，已達大微笑程度；超過七年，更有仰天長笑98.5％的高報酬。