玉晶光(3406)前2月合併營收為21.48億元，年增23.05%，玉晶光表示，今年第1季應該會較去年同期成長。

受到農曆年長假影響，玉晶光2月合併營收為8.4億元，月減35.69%，年增36.1%，累計前2月合併營收為21.48億元，較去年同期增加23.05%。

玉晶光表示，第1季為傳統淡季，雖然2月係受春節長假影響，但今年第1季應該會較去年同期成長。

《半導體》威剛2月營收年增13.3% Q2不淡
《生醫股》淡季不淡 國光生2月營收年增大躍進
#玉晶光 #較去年同期 #年增 #23 #成長