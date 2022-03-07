《光電股》玉晶光前2月營收年增23% Q1估較去年同期成長 17:392022/03/07 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉晶光(3406)前2月合併營收為21.48億元，年增23.05%，玉晶光表示，今年第1季應該會較去年同期成長。 受到農曆年長假影響，玉晶光2月合併營收為8.4億元，月減35.69%，年增36.1%，累計前2月合併營收為21.48億元，較去年同期增加23.05%。 玉晶光表示，第1季為傳統淡季，雖然2月係受春節長假影響，但今年第1季應該會較去年同期成長。 《半導體》威剛2月營收年增13.3% Q2不淡 《生醫股》淡季不淡 國光生2月營收年增大躍進 #玉晶光 #較去年同期 #年增 #23 #成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 OLED面板驅動IC、TDDI封測接單續強，營收、獲利將勝去年 頎邦今年看旺 04:102022/03/07 證券．權證 《半導體》頎邦2月營收續寫同期高 前2月增4.24% 14:392022/03/07 財經 《半導體》力成2月營收同期高 Q1戰新猷 15:282022/03/07 財經 《半導體》連11月同期高 旺宏2月營收年增2成 15:192022/03/07 財經 健喬2月營收年增28% 創歷史次高 15:452022/03/07 財經 《生醫股》健喬2月營收年增28% 創次高 16:292022/03/07 財經 騰輝2月營收5.1億、年增7.2％ 持續推進高頻、高速材料應用 14:232022/03/07 財經 《航運股》中菲行2月、前2月營收 年增逾5成 11:082022/03/07 財經 《台北股市》內資搏鬥 投信連23買 09:382022/03/07 財經 陸海關總署：前2月進出口總值達27兆 較去年增長13.3％ 12:192022/03/07 兩岸 《電腦設備》研華2月、前2月營收 雙寫同期新高 15:582022/03/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。