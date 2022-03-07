埔里鎮推出育樹季，鼓勵民眾綠美化環境。（埔里鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

春天是最適合種花植樹的季節，埔里鎮公所推出「埔里育樹季」，舉辦「綠色奇蹟」主題書展，讓大家成為綠手指；並且以生態復育為主軸，將在埔里鎮遍植蜜源及食草植物，營造蝴蝶棲地，希望「蝴蝶王國」風華重現。

埔里鎮長廖志城表示，埔里育樹季兼顧蒔花植草的知識與實務，因此，埔里鎮立圖書館3月書展，就以「綠色奇蹟」為主題，蒐羅各種植物栽培書籍，包括植栽技巧與花草照顧；還有與生活息息相關的堆肥製作書籍，讓民眾按圖索驥，利用家中的廚餘熟化成堆肥，不僅垃圾減量，還可以讓植物健康茁壯。

廖志城表示，鎮公所在3、4月間執行育樹季種樹計畫，除了在北安、北平里種植山櫻花，各公共設施綠地，也將栽種灌木花卉，綠化生活環境，讓山城更加繽紛多彩，鎮民和遊客都能賞心悅目，希望鎮民一起響應地球綠循環。

埔里鎮公所推動永續生態復育計畫，獲得台一種苗公司鼎力支持，將提供蝴蝶蜜源植物及食草植物，包括高士佛澤蘭、馬纓丹、小葉馬纓丹、繁星花、長穗木等植物，並且分批送到鎮內各國中及國小種植，希望校園充滿彩蝶翩翩飛舞，成為生態環境教育活教材。

植樹節即將來到，埔里鎮公所與台一種苗、南投縣政府合作，將於3月11日上午10點，在鎮公所大門口發放樹苗，預計贈送樹種包括杜鵑、樹蘭、含笑、桂花、七里香、細葉仙丹等苗木，每人領取2株為原則，歡迎民眾自備環保袋領取，數量有限，送完為止。