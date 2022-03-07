澎湖縣政顧問施純堅7日在縣務會議演講澎湖農業發展模式，應增加綠籬擋風，減少鹽害問題。廣植無葉檉柳，此也可以改變澎湖冬季給人枯黃、蕭瑟的刻板印象。這獲得澎湖縣長賴峰偉的支持。

賴峰偉表示，「農林混植栽培模式」可大幅降低東北季風鹽害，改善農作物生長環境，穩定生產，他支持擴大種植檉柳防風林，提供農作物安全屏障。

施純堅說，澎湖冬季季風平均風速10m／s以上、風期長達130天以上，東北風挾帶「鹽霧」，空氣中鹽分高，嚴重影響農作物的生產與景觀，應增加綠籬擋風，減少鹽害問題。澎湖先民過去在農地以咾咕石、土堆、蘆竹、萱草防風，代表先民的智慧，近代使用塑膠網防風，但有造成環境二次汙染疑慮。

高雄區農業改良場澎湖分場助理研究員邱永源與主任蔡永皞從30餘種樹種中篩選出抗風耐鹽樹種無葉檉柳，以農林混植栽培模式，自1992年起無葉檉柳經高雄場澎湖分場評估、引進、試驗及推廣，成功將無葉檉柳應用於澎湖地區農林混植模式中。

無葉檉柳生命力極強，根可深至10公尺，廣達34公尺，樹高達18公尺，少病蟲害，具抗風耐鹽逆境、繁殖種子或扦插容易，及可重複修剪成為綠籬的特性。

施純堅建議，從公有地以專區方式做起，進而在全縣的公有地採東西向適當距離與巷道廣植檉柳防風林，藉此翻轉澎湖冬季枯黃、蕭瑟的刻板印象，改變澎湖島嶼景觀，並改善農作生產環境。