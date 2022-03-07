國防部「史上最硬教召」首梯人員報到，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，沒有學會基本的技能，教召14天有什麼用？「這樣就能作戰喔，拜託好不好」。他還點名日前在自由廣場聲援烏克蘭的民進黨副秘書長林飛帆、立委林昶佐最會辦當兵造勢活動，「你怎麼自己不去？」

郭正亮今天(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，自己以前當兵時在海軍陸戰隊服役，當時受訓長達三個月，「我對後備軍人沒有信心，如果沒有當過一年以上，基本學能怎麼可能學會？沒有基本學能再去教召14天有什麼用？因為你根本沒有學過，14天頂多野外求生加上打靶，這樣就能作戰喔？拜託好不好」。

郭正亮指出，美國有3千人志願去烏克蘭參戰，那些人都是老鳥，「不是給你槍就能打仗，還要排戰鬥隊形，還要知道怎麼互相掩護，這些都是需要長期訓練的」。

郭正亮認為，現在陸軍武器也越來越精密，要知道怎麼使用、怎麼拆、怎麼維修，「14天就夠？你要騙誰？」他並點名節目中討論到的林飛帆和林昶佐，「跟他們兩個一樣，沒有當兵，最會辦當兵造勢活動；人家談當兵，他在談當兵造勢活動，你怎麼自己不去勒？美國志願軍也有40幾歲的，你要懺悔就趕快去」。