根據內政部最新統計，國內人口持續亮紅燈，已連續兩年自然增加率為負成長；國發會也預估，台灣可能會在2025年邁入超高齡社會，在少子化、高齡化雙重影響下，長壽風險已是民眾不可忽視的議題。各大保險公司也紛紛推出相關保單，開發金(2883)旗下中壽建議，提早透過保險，打造退休後的小金庫，是因應平均餘命變長、補強退休準備不足的好策略之一。台新金(2887)子公司台新人壽董事長蔡康建議，除退休金外，也應提早強化額外準備，達到資產穩健增值的目標，以期樂享晚年「亮利人生」。

中壽指出，台灣人口結構持續改變中，未來每5人之中就會有一位超過65歲的長者，許多人都可能活的比自己預期久，因此退休金準備是否充足成為重要課題。尤其退休準備應趁早規劃，絕大多數上班族也都是必須趁著還有工作收入時，為將來沒有工作收入時的生活費用做準備，因此選擇具有退休規畫功能金融商品，才能降低退休金準備不足的風險。

中壽持續協助民眾規畫退休金，推出「中國人壽彰彰富利變額年金保險」、「中國人壽彰彰富利外幣變額年金保險」兩張保單，主要具備三大特色：(一) 保單幣別提供新臺幣及美元，保戶可視幣別需求選擇。(二) 第四保單週年日起，即可年年享加值回饋金0.5％投入帳戶，持有越久回饋越久。 (三)保單管理費每月僅收取0.25％，且只會在第一保單年度收取，滿一年後即無保單管理費。

台新人壽新推出的類全委投資型保單「新享亮利」，投資帳戶採「人機協作」雙贏策略，運用AI智能發揮自動化股債動態配置機制，其專業團隊也會針對市況變化，納入長期成長的股票及低波動的債券標的，讓帳戶資產配置攻守兼備，穩健發展。「新享亮利」也具壽險、年金雙保險平台，前者可隨保戶年齡與需求來調整保額，且能在原先擬定的繳費週期外，額外彈性繳費；後者適合退休規畫，能讓保戶選擇一次領或分年提領年金。

宏泰人壽指出，高齡族群行動無法像年輕時那麼靈活，再加上身體自然退化帶來的骨質疏鬆問題，不小心發生骨折意外，傷勢癒合往往比年紀輕者來得慢；復原時間耗時久，相對地醫療費用也會增加。因此，「宏泰人壽有骨氣傷害保險（BPA）」是專為「骨折」所推出的保險商品。宏泰人壽表示，當初設計此一保險商品的初心，即是以關懷高齡族群的角度出發，預先設想高齡族群可能遇到的「骨折」問題而規畫。