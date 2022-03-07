去年周姓男子不滿社區管理員葉姓男子催討管理費，他故意將對方名字中的「龍」打「膿」，張貼在社區電梯的佈告欄，台北地方法院認為周男貶損葉的人格，並使對方感受不堪，所為實非可取，依公然侮辱罪判處拘役30天，可易科罰金。可上訴。

周在去年4月19日在多數住戶得共見共聞的社區電梯旁之佈告欄，張貼由自己所繕打之公告，內容刻意將葉的姓名中的「龍」字繕打為「膿」，葉提告。

台北地院認為，周男所為實非可取，且犯後又以前揭辯詞，矯飾犯行，堪認犯後態度惡劣，兼衡未與葉男達成和解，判處拘役30天。