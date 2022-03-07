來自緬甸的25歲男模Paing Takhon曾短暫出家10天，憑著高大、帥氣的外型爆紅，成為2021年「全球百大帥哥」排行榜冠軍，被封「天菜和尚」，但他同年4月因參與反叛軍行動遭判入獄3年，近日獲特赦提前出獄，在臉書PO最新照片，竟意外撞臉金曲歌王王力宏。

Paing Takhon出獄後的動態備受全球關注，他先換了臉書大頭貼，開啟新的一頁，IG也曝光了幾張與親朋好友聚會的照片，看起來精神狀況很不錯，昨（6日）晚間Paing Takhon於臉書再PO一張全身照，畫面中他頂著一頭短髮，嘴邊、下顎蓄滿鬍子，身穿深色衣服和褲子，對著鏡頭猛放電，短短不到1天就有55萬網友按讚、4.2萬則留言，顯現超強的魅力。

值得一提的是，Paing Takhon的蓄鬚造型意外撞臉王力宏，王力宏出道以來一直以奶油小生的形象闖蕩，直到去年爆發新冠肺炎，長時間都待在家裡投入月學的相關製作，慢慢留出性格的落腮鬍。

Paing Takhon本業是模特兒，擁有188cm的高挑身材和俊美的臉蛋，加上結實的八塊肌，一走上伸展台就很吸眼球，去年元旦他許願要出家10天，在臉書公開剃光頭髮、身穿袈裟的照片，超反差的模樣再度讓女粉絲戀愛，連不少男性都直誇Paing Takhon確實很帥。