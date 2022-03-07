俄烏衝突持續，西方對俄祭嚴厲制裁，引發能源市場陷入混亂，油價飆升疑慮發酵，衝擊亞洲股市。台股周一（7日）收盤重摔3.15%，終場收在17178.69點，三大法人合計賣超864.21億，呈現土洋對作；外資賣超刷新歷史次高紀錄，狂賣超822.39億，權王台積電遭外資賣超59,332張，外資已經連11賣，合計賣超309,820張，而ETF元大台灣50（0050）也被外資倒貨4.4萬張。

盤後統計三大法人買賣超，外資及陸資（不含外資自營商）大賣822.39億，為今年第一大、歷史第二大賣超，而投信則力挺台股，買超76.26億，為連24買，自營商（自行買賣）賣超118.08億，三大法人合計賣超864.21億。

觀察外資賣超前10個股，以台積電遭外資單日賣超59,332張最多，外資已經連11賣，合計賣超309,820張，而持有台積電比重近47%的ETF元大台灣50則被賣超44,672張次之，第三至第十名依序為聯電、元大金、國泰台灣5G+、國泰永續高股息、日月光投控、中鋼、新光金。

至於外資買超前10大個股，以元大台灣50反1單日買超107,648張最多、第二至第十名依序為開發金、國泰台灣加權反1、富采、期街口布蘭特正2、富邦越南、台亞、上曜、華晶科、華通。