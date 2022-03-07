韓國女星韓韶禧2020年因《夫婦的世界》演活美艷小三爆紅，被封為「最美小三」而星途大開，去(2021)年主演的復仇劇《以吾之名》也大受好評。但走紅之後她的過往私事也被媒體揭露，據悉她媽媽一直用她的名義到處詐騙，逼得韓韶禧只好一直幫母親還債。今(7)日據韓媒報導，韓韶禧媽媽再度用女兒名義詐欺韓幣8,500萬元（約新台幣199萬元），但她這次透過經紀公司發表聲明，表示日後不會再替母親扛債還錢。

根據韓媒《JTBC》報導，警方日前收到民眾申訴，指控韓韶禧的申姓母親自2018年2月開始陸續向友人借了韓幣8,500萬元（約新台幣199萬元），至今尚未歸還；申母解釋當時女兒因為未成年，因此幫她辦帳號，強調沒按時償還是自己的錯。此外，還有熟人爆料，曾以對方名義開設的銀行帳戶匯入韓幣3,100萬元（約新台幣72萬元），讓韓韶禧同樣遭到提告。

對此，韓韶禧的經紀公司今(7)日出面澄清，並在官方聲明中表示：「『申姓母親』在借錢過程中使用了韓韶禧本名的銀行帳戶，申母在韓韶禧不知情的情況下，擅自開戶並借款」；經紀公司透露，去(2021)年蔚山地方法院已判決韓韶禧對債務「沒有連帶責任」，最後並鄭重表示：「韓韶禧完全沒有對債務負責的計劃，這是為了徹底杜絕惡意利用女兒身分騙取錢財的惡行」。

韓韶禧（本名李韶禧）上(2)月才傳以韓幣19.5億元（約新台幣4,556萬元）購入豪宅，如今卻因被媽媽當人頭借錢而捲風波。事實上，韓韶禧過去透露，父母在她5歲時離婚，並由祖母扶養她長大；韓韶禧出道前一直在替母親還債，曾因對方詐欺登上社會版面甚至牽連到她，當時她也為此向受害者公開道歉，希望大眾能諒解，對於不是以作品而是私事佔用版面感到愧疚，並強調沒有任何計畫要幫母親的債務進行還款。