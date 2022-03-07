俄羅斯攻打烏克蘭多日，在烏克蘭全民頑抗下，俄軍至今進展緩慢，英國廣播公司（BBC）日前就分析俄烏戰爭結束的5大結局。對此，民進黨前立委郭正亮分析認為，俄羅斯總統普丁，應該不會在烏克蘭戰場使用核武器，但出兵打波蘭的可能性是有的。此外，他也坦言，俄烏之戰最壞的情況，恐怕是「烏克蘭會陷入長期內戰」。主持人黃光芹聞訊驚呼：「哎呀！」

BBC分析的第一個劇本是短期戰爭，在這種情況下俄軍升級軍事行動，在烏克蘭全境進行無差別砲擊，至今角色不大的俄羅斯空軍發動毀滅性空襲行動。第二，俄烏戰爭發展為持久戰。幾年後，俄羅斯領導層換人，俄軍最終離開烏克蘭。第三，演變成歐洲大戰，普丁可能派出更多部隊佔領如摩爾多瓦（Moldova）、喬治亞等非北約成員的前蘇聯國家。

第四，最後俄烏進行談判並達成協議，烏克蘭接受俄羅斯在克里米亞及部分頓巴斯地區的主權，普丁接受烏克蘭獨立、以及與歐洲深化關係的權利。第五，則是克里姆林宮爆發血腥政變，普丁下台。

郭正亮7日在網路節目「新聞不芹菜」，接受資深媒體人黃光芹專訪，被問及BBC預測的5大結局，他有何看法和預測？郭正亮表示，第一，烏克蘭必須要有穩定的政府能和俄羅斯談判，他擔心這個前提不一定能存在，因為澤倫斯基現在把人民的期望至拉得這麼高，內部肯定也會有鷹派有意見，而普丁提的停火談判條件又這麼硬，他要求烏克蘭政府去納粹化，如果是要求消滅「亞速營」，那就還有解決的可能，但如果是要求烏克蘭政府改組，但烏克蘭有一大堆右派，普丁的構想中有多少人是黑名單？這個台灣真的沒幾個人知道，如果要求右翼勢力全部下台，那這些人肯定會抗拒。

第二，要求烏克蘭去軍事化，普丁在這場戰爭中，並非真的想長期佔領烏克蘭，而是循白俄羅斯模式，建立一個親俄羅斯的魁儡政府，並簽互助友好條約，允許俄軍在烏克蘭境內部分地區有條件、且可能是為期10年的限時駐軍，並設立軍事基地，待親俄政府穩定後再撤軍。例如讓俄軍駐守在奧德薩，但這個模式歐美能接受嗎？這樣的條件澤倫斯基Hold的住嗎？

黃光芹續問郭正亮，普丁會在這場戰爭使用核武嗎？郭正亮說，出兵打波蘭是有可能的，但是核武應該不會用在烏克蘭戰場，因為基輔是俄羅斯的母親國，如果用在基輔這還像話嗎？

另有網友提問「俄烏戰爭帶給台灣甚麼啟示？俄軍會不會出兵攻打波羅的海三小國？」郭正亮說，要看俄烏戰爭怎麼收場，他個人預測，最壞的情況就是「烏克蘭陷入長期內戰」，黃光芹驚呼：「哎呀！」

郭正亮續指，阿富汗就是如此，打長期內戰，中國大陸和俄羅斯就會靠得更進，但烏克蘭會不會變成在打內戰，自己真的不知道，因為烏西地區俄羅斯不可能完全佔領。另外，三小國已經加入北約，有集體安全協議，所以不會打，但是沒有加入北約的前東歐國家，之後敢加入北約，下場就會跟烏克蘭一樣。