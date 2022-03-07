微控制器（MCU）廠應廣科技（6716）業績成長不停歇，二月營收7,668萬元，相較2021年同期大幅成長超過30％，顯示市場需求熱度不減。累計2022年前二月營收將近1.6億元，也比去年前二月成長13％以上，三月份業績可望持續向上，對今年第一季樂觀以待。

應廣於日前董事會中通過2021年財務報告，2021年營收達9.66億，每股盈餘11.52元，雙雙創下歷史新高；會中也決議2021年股利發放，每股發放現金7.5元及股票1元；同時決議5月27日召開股東會。

董事長唐燦弼表示：「對今年的產業需求審慎樂觀，第一季業績可維持在去年的平均水準，今年的晶圓產能取得可望較去年大幅成長，加上新的產品應用陸續推出，應廣今年業績成長可以期待」。

展望今年市場發展，除了日常生活所需要的各式各樣家電及消費性電子產品，以及電腦系統相關配備對MCU的需求外，全球元宇宙發展趨勢所帶動對資料中心所需伺服器的需求，以及電動車產業快速成長對充電樁的需求，對應廣散熱晶片的需求有正面助益，這也將是未來應廣成長動能的觀察重點。