全球最大鏈條供應商－桂盟國際（5306），預計明（8）日上市掛牌。在疫情催化下，受惠通勤型態改變、歐美運動需求提升及經營團隊努力下，桂盟2021年營收達到77.5億元，連續三年創歷史新高；由於毛利率高達46％以上，媲美IC設計產業，前三季稅後淨利為14.9億元、大賺逾一個股本，EPS高達11.82元，同創歷史新高！

桂盟成立於1977年，目前是全球最大的鏈條供應商，市占率全球第一。桂盟在全球擁有11座工廠及16間銷售公司，在台灣、中國大陸、越南、印尼、荷蘭及美國等多國擁有服務據點，並向下建立綿密的服務網絡，產品在全球超過150個國家進行銷售。

桂盟產品可應用於自行車、機車、汽車及車庫門開門機系統，主要客戶包含SHIMANO、巨大（9921）、美利達（9914）及本田等國際知名企業。桂盟不僅在自行車組車市占率居第一，在歐美自行車補修市場佔有率與品牌知名度也是逐年增長；隨著電動自行車的興起，桂盟致力研發電動自行車專用鏈條、齒盤，與各大廠牌中驅馬達傳動系統均能高度相容，成為另一個未來成長動能。

此外，桂盟表示，因應疫情，桂盟投入AR擴增實境以及VR虛擬實境的開發，期望突破傳統模式的限制，創新過往的合作體驗與通路型態，全力打造更友善的互動環境。

鏈條生產過往給人黑手產業之印象，但桂盟透過精實管理及核心技術的不斷突破，打破黑手產業給人低毛利刻板印象。桂盟表示，透過「新材質」、「高精度沖壓模具」與「特殊熱處理技術」的綜合運用，搭配特殊的結構設計與特殊熱處理技術，使得鏈條在大幅降低重量的同時，仍可保有高強度、高剛性、高安全性以及高壽命。

另外，其鏈條中特殊的雙橋型凹槽設計，可與大多數的自行車傳動系統相容，再加上鏈條必須在不同變速系統之間有良好的轉換與搭配，成就其鏈條的獨特競爭力。也因此，桂盟的毛利率高達46％以上，媲美IC設計產業。

桂盟不僅在營運有好表現，對於ESG的推動也不遺餘力。2012年率全球鏈條製造商之先，完成產品碳足跡盤點，成為第一家獲碳足跡認證的製造商；2021年已正式成立ESG專責小組，開始著手碳盤查，以更積極的作為因應永續發展議題。

桂盟於2021年的公司治理評鑑名列前6-20％，ESG評比則是全球前8％，自行車行業第一；桂盟師法標竿企業與接軌國際，於每季度發放現金股利，實際把經營成果回饋給各利害關係人。

桂盟談到未來發展藍圖，包括「強化今日核心」及「培育明日之星」。其中，「強化今日核心」是把生產、行銷、研發等面向的綜合競爭力，發揮到極致，透過產品組合最佳化、通路優化、生產高效化等策略，帶動獲利成長。

至於「培育明日之星」，則是桂盟已把鏈條做到業界第一，但如皮帶傳動、軸傳動、齒輪傳動等科技，未來都可能取代現在的鏈條傳動方式。因應自行車電動化和智能化，桂盟針對上述產業趨勢進行投資佈局，包括「鏈傳動關聯」、「其他替代傳動系統」、「e系統」和「i系統」，未來可望成為桂盟營收與獲利雙增的尖兵。