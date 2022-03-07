經過去年的熱賣，高雄新成屋在去年底只剩2,668戶，如今更少，只有1,879戶，不過，因價格普遍上漲，加上可售新成屋數量已經減少，去化速度不再像去年那麼快速。

龍悅廣告總經理吳季濃7日表示，根據龍悅統計至2022年1月2日的高雄過戶統計資料顯示，累計到2021年底的大樓新成屋約2,668戶，目前，截至今年3月6日，只剩約1,879戶，去化約789戶，減幅約30％。

他說，高雄新成屋最近15周平均每周過戶量約161戶，三民區的17居冠，其次依序為楠梓區16％、鼓山區11％、苓雅區13％、前鎮區9％、橋頭區8％、鳳山區7％、前金區和仁武區的6％、左營區5％、以及新興區的2％等。

吳子濃表示，今年初，截至今年1月24日，相同的過戶統計顯示，15周平均每周過戶量約250戶。

吳季濃指出，高雄新成屋過戶量減少，主要是「沒量了」，所以才造成過戶量減少。

業界表示，高雄新成屋過戶量減少的因素，除了新成屋明顯減少，每坪售價上漲3到5萬元以上，也使得買方的購屋決策的時間延長有關。