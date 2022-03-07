台灣機車族眾多，有些騎士會在機車會加裝零件，引起側目。有民眾看到一台重機加裝一根黑桿，但不解有什麼功能，引起不少網友們歪樓討論，也有內行人出面解答是「安全考量」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，分享一台機車的照片，只見車主在座位下方與前方置物籃之間，加裝一根黑色桿子，讓原PO好奇「裝這根是要幹嘛用的？」

不少網友紛紛開玩笑表示，「買菜吊東西的」、「腳酸的時候可以踩」、「給阿嬤曬菜脯用的」、「難道是傳說中的爆菊神器！」、「載妻仔可側坐在前面兜風」、「當車子壞在山上時可以讓你扛回家的」、「破蛋神器，男人的哀傷」、「可以避免別人家的狗狗跳上車」、「很會撞車的人在用的」。

也有內行人認真給解答，黑色桿子被稱為車台強化桿（強化車台），「車台強化桿可以保護車台，還能增加過彎的穩定性」、「防引擎擠壓壞掉、保持車頭穩定，引擎很貴」、「撞擊的時候防止龍頭向後傾，導致膝蓋受傷」。

網友不忘提醒，強化桿效果也是有限，「真正遇到車禍的時候，撞夠大力還是折」、「裝這個通常都是比賽在裝，穩定過彎的，你真要騎那麼快出車禍，裝3根也沒用」。