潘若迪與相差15歲的老婆結婚十年，隨著小孩出生後行房頻率降低，近日他在高點綜合台《震震有詞》抱怨「有時候跟老婆要都不給。」為了維持夫妻關係，他會想辦法製造兩人情趣，也發展出一套「性愛暗號」向對方暗示自己的需求。

潘若迪表示為了維持夫妻關係，他會想辦法製造兩人情趣，「知道老婆愛泡澡，我會在特定假日精心佈置浴室，事先在地上鋪滿玫瑰花、用肥皂在大鏡子上寫字，只要浴室充滿熱氣就會讓字體浮現，藉此討好老婆。」他也坦言夫妻房事頻率有點不同調，兩人發展出一套「性愛暗號」，原來是家中有一對造型胡椒罐，只要任何一方有需求就會把罐子的頭碰在一起，暗示對方自己有需求。不過再甜蜜恩愛的兩人，也常因為家務小事吵到不可開交甚至離婚二字都爆出口。

潘若迪表示，之前老婆生日碰到疫情期間不能外出，她便精心打扮得十分漂亮準備在家與好友視訊慶生，沒想到正在廚房炸豬油的他卻惹得老婆氣呼呼大叫：「我穿得這麼漂亮你在那邊炸豬油，搞得我身上都是味道！」老婆甚至氣到將炸好的豬油倒進垃圾桶、流理臺，兩人一度因為「豬油」吵到要離婚！

夫妻之間吵吵鬧鬧，私底下潘若迪更是寵愛老婆沒有極限，連好友庹宗康都曾因潘的老婆當朋友面前數落自己老公而因此不悅，直接嚴肅告訴她要給潘若迪留點面子！十五歲的年齡差距，潘若迪疼愛老婆不輸疼愛女兒的程度，唯獨對於老婆愛外出跟朋友小酌較有怨言，他說「別人家都是老公出去喝，我們家是老婆出門，我留在家顧小孩。」為了能看到女兒穿婚紗步入禮堂，潘若迪十分注重養生，因此他也希望老婆能慢慢減少喝酒頻率。