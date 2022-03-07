俄羅斯入侵烏克蘭後，大量的烏克蘭女性與孩童逃往鄰國避難。德媒報導說，中國與台灣出現部分網民針對烏克蘭女性發出惡意調侃的內容。雖然相關言論陸續被刪除且遭多方譴責，但專家表示，此現象仍突顯長期存在的男性主義與物化女性問題。

《德國之聲》俄羅斯入侵烏克蘭後，大陸社交媒體平台上隨即出現許多關於「收留烏克蘭美女」的言論，在中國國內與海外引發了不少爭議。這些社交媒體上的文章聲稱自願收留「無家可歸」的烏克蘭朋友，但「18至25歲女士優先」。其他貼文也可看到不少「收留無家可歸的烏克蘭小姐姐」、「烏克蘭美女來中國」等言論。

大陸網媒在微博上分享一段在烏克蘭的中國留學生製作的影片表示，「收留烏克蘭難民美女」的內容已被人翻譯並開始在當地廣為流傳，已有中國人在基輔因此遭路人潑水，影片也引來不少贊同中國留學生論點的留言。

報導說，一些觀察人士認為，相關內容反映了中國社會中，部分男性仍秉持男性主義與物化女性的觀念。在俄羅斯侵略烏克蘭的過程中，有一些素質非常低劣的網路流氓，他們背後那種男權主義的想法完全沒有掩蓋地表現出來。另有評論稱，俄羅斯入侵烏克蘭之前，中國便一直有「烏克蘭美女」的相關討論，甚至連「烏克蘭嫁不出去的漂亮女孩氾濫成災，急需中國單身男人前去解救」的言論也大量出現在中國網路上，俄羅斯入侵後，此一現象更加嚴重。

事實上，在網路發文惡意調侃烏克蘭女性的事件並非只發生於中國。台灣網友以「台男可以開始存錢取烏克蘭女了嗎？」為題，在群PTT發文稱俄烏戰爭開打，便能娶來台避難的烏克蘭女性回家，並強調「肯定可以生個2胎以上，還能搶救生育率。」此外，還有網友以「一百萬認養烏克蘭美女大家要嗎」、「烏俄戰爭能更便宜地娶到烏克蘭美女嗎」與「是時候開放烏克蘭妹子進來了吧」等內容發文。

兩岸網友物化烏克蘭女性的言論受到關注後，中國網信辦曾指責這類在社交網路上發表調侃烏克蘭女性的貼文是來自「台灣帳號」，是「台灣與疆獨勢力聯手，並透過大陸輿論場配合，讓涉烏克蘭惡俗言論成為俄烏衝突中異軍突起的重大負面輿論。」

相關爭議出現後，大陸社交平台的微博、微信與抖音開始審查與封鎖相關的影片與文章，數千支影片因違規遭到禁播，並追查這類低俗的歧視性言論與影片來源，並給予禁言或關閉帳號的處罰。

報導說，在這起「烏克蘭美女」事件中，中國政府一直是到海外輿論開始關注相關話題後，才開始處理，這起事件對中國的形象造成很大的影響。相對地顯得較為被動，但是中國一般在監控與審查網路活動時，也有積極主動的時候，特別是在政治問題上，這次收留烏克蘭美女事件因審查員一時難以反應，所以才會有時出現較為反動的做法。