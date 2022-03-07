面對俄羅斯與烏克蘭大戰的影響和局面，各界也開始關心台灣是否恢要復「徵兵制」或「延長兵役」。根據一份網路民調顯示，有近8成網友贊成延長役期：同時，有超過5成網友贊成女性應該當兵。

根據《TVBS》公布的網路投票結果，對於是否延長兵役役期，有78%網友贊成延長義務役的役期，20%不贊成，3%沒有表示意見。同時，在役期要延長多久的部分，有41%的網友認為應該要延長到2年，認為應該延長到1年的比例為20%，另外14%認為應該將義務役延長到1年6個月，15%網友認為維持目前的4個月就好，另外還有8%則表示應該要將義務役的役期延長到2年以上。

對於女性是否應該要服義務役的部分，整體而言，有56%網友表示贊成，37%不贊成，8%沒有表示意見。同時，該調查也顯示，在參與投票的網友中，男性有59%表示贊成；女性則是43%贊成，低於不贊成的50%。

至於面對兩岸爆發軍事衝突時，網友們願不願意為保衛台灣而戰？結果顯示，有39%網友表示願意為保衛台灣而戰，但也有51%表示並不願意，另外10%沒有表示意見。

本次網路投票是於111年3月1日至7日，於TVBS新聞網所進行，由民眾自填問卷。網路投票與一般透過抽樣的市話或手機電訪，所進行的民調方法並不相同，投票結果並不能夠直接推論全台灣民眾意見。不可重複投票，最後共成功回收1,152份有效問卷。