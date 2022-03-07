國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，為北部40多歲男性，近期無旅遊史，2月中旬出現肌肉痠痛、發燒、畏寒等症狀，經通報檢驗確診。疾管署副署長莊人祥表示，由於該個案任職於馬場，該場域中經常有鼠類出沒，可能因此染疫；目前已出院返家休養，尚無其他接觸者出現症狀。

疾病管制署今表示，國內出現今年首例漢他病毒症候群個案，為北部40多歲男性，2月12日出現肌肉痠痛、發燒、畏寒等症狀，2月14日因症狀未改善，前往醫院就醫並收治住院，經通報檢驗確診。

莊人祥指出，該個案任職於馬場，工作場所經常有鼠類出沒，並且經常接觸到馬和老鼠的排泄物，目前症狀穩定，已出院返家休養，同住者及接觸者皆無疑似症狀。

目前衛生單位已前往個案住處周邊及工作場域進行疫情調查、環境消毒、放置鼠籠及民眾衛教等防治工作。莊人祥指出，3月5日已前往馬場捕鼠，目前尚未捕獲，也會請清潔公司進行清消，如果接觸者出現疑似症狀，應告知衛生所協助就醫。

莊人祥指出，漢他病毒症候群多半是散發個案，去年（110）同期共3例，今年為首例確診。疾管署統計，去年共累計10例，個案居住地為高雄市4例、台北市2例，新北市、桃園市、彰化市及台中市各1例。

疾管署提醒，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，人類吸入或接觸遭鼠糞尿污染帶有漢他病毒飛揚的塵土、物體，或被帶病毒的嚙齒類動物咬傷，就有感染風險。漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

莊人祥指出，預防漢他病毒應落實「3不」，不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃。疾管署提醒，民眾應隨時做好環境清理，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間；餐飲業、市場攤販、食品工廠等應落實環境衛生。

如發現鼠類排泄物，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水（100cc市售漂白水加1公升清水）潑灑於可能被污染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理；另為避免病毒飛揚於空氣造成傳播，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。